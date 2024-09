Da Seacrest Petroleo ble notert på Oslo Børs, fikk selskapet hard medfart både blant investorer og mediene. Prisingen ble smadret og Scott Aitken fikk merkelappen «Seacrest-sjef med CV fra helvete» av Finansavisen.

Investorene som holdt seg unna, har sluppet unna et børsfall på godt over 90 prosent siden noteringen. Bare de seneste tre månedene har fallet vært på over 75 prosent, etter at flere analytikere har spådd økte pengebehov for det brasilianske selskapet.

Onsdag melder Seacrest at de har inngått en eksklusivitetsavtale om et mulig salg av en minoritetsandel i et datterselskap. Motparten er et London-basert selskap, som har spesialisert erfaring innen olje- og gassinvesteringer.

Et av vilkårene for avtalen er at selskapet vil ha rett til å kjøpe en ytterligere minoritetsandel til en høyere verdivurdering ved utgangen av 2025.

Eksklusivitetsavtalen er gyldig i 60 dager.