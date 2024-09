Med Pareto Securities og Sparebank 1 Markets som rådgivere, har tidligere HitecVision-eide Moreld Gruppen søkt om notering på Euronext Growth.

Konsernsjef Geir Austigard i Moreld forteller til Finansavisen TVs Børsmorgen at planen er en børsnotering allerede tidlig i fjerde kvartal.

– Vi har resultater som gjør det lett å gå på børs nå. Og så skal vi hente kapital for å betale ned gjeld og få likviditet i aksjen, sier Austigard.

– Vi har tenkt å hente en drøy milliard kroner. Børsnotering har vi sagt skal bli i fjerde kvartal, og til og med tidlig i fjerde kvartal, i oktober, hvis alt ligger til rette for det, fortsetter han og legger til at de ønsker seg over på Hovedlisten neste år.

Utbytteplaner

Også da HitecVision eide selskapet var børsnotering en del av planene. Da lyktes man imidlertid ikke med å ta Moreld på børs. I dag har selskapet nesten 8 milliarder kroner i omsetning, en EBITDA på over 1 milliard kroner, en ordrebok på rundt 11 milliarder og en netto rentebærende gjeld på rundt 1,5 milliarder kroner.

– Markedet er blitt mye bedre enn det var i 2020 da jeg tok over ledelsen i selskapet, og så har vi gjort en del riktige ting når det gjelder å operere selskapet. Vi har hatt en 60 prosent økning i EBITDA hvert år siden 2020. Når man får til den type fokus på å skape resultater og verdiskapning for kundene, får man en sterk base til å gå på børs.

De seneste årene har Moreld kjøpt flere selskaper, men ifølge Austigard har ikke selskapet store investeringsplaner nå. Dermed kan det etter hvert dryppe på aksjonærene.