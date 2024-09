Signert kontrakt bildekkgjenvinning-selskap

Det kriserammede selskapet Vow har med datterselskapet Scanship signert en FEED-kontrakt med Murfitts industries, fremkommer det i en børsmelding torsdag.

Murfitts Industries er et ledende selskap innen gjenvinning av bildekk.

Den nye kontrakten vil sørge for design- og konstruksjonsplaner for en storskala pyrolyseanlegg. Forventningen er at anlegget er i bruk fra 2026.

Dette er det neste skrittet i samarbeidet mellom de om utviklingen av en prosess for å gjenvinne og gjenbruke råmaterialene fra utslitte bildekk.

– Vi har jobbet med Vow i mange år, og denne kontrakten representerer en betydelig milepæl i vårt samarbeid. Vi har fokusert på å utvikle et program som er bransjeledende innen bærekraftig gjenvinning av utslitte bildekk. Investeringen vi gjør i denne neste fasen vil levere et anlegg som kan møte behovene til produsentene, sier konsernsjef i Murfitts Industries, Mark Murfitt.