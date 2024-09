Flopp for Putins prestisjeprosjekt

Satellittbilder og skipsovervåkningsdata viser at Russland er blitt tvunget til å begynne å lagre gass fra Vladimir Putins prestisjeprosjekt Arctic LNG 2, ettersom Vestens sanksjoner skremme bort kjøpere, skriver Financial Times.

Siden prosjektet startet lasteoperasjoner forrige måned, har bare tre skip fraktet LNG fra Arctic LNG 2, noe som viser utfordringene Russland har med å finne kjøpere, hevder analyseselskapet Kpler.

Skal tredoble eksporten

Ifølge FT var Arctic LNG 2, som offisielt blir kontrollert av det private energiselskapet Novatek, ment å være et symbolsk prosjekt for Putin, med en planlagt produksjon som skulle utgjøre en femtedel av Russlands årlige LNG-mål på 100 millioner tonn innen 2030, over tre ganger dagens eksportvolum.

Etter at USA i fjor la Arctic LNG 2 til sanksjonslisten, forsøkte Russland å omgå sanksjonene ved å bygge en «skyggeflåte» av fraktskip, men med nye sanksjoner mot disse skipene og deres forvaltningsselskaper i slutten av august tror analytikere at dette har skremt bort potensielle kjøpere.

Skipene som har hentet gass fra Arctic LNG 2 har forsøkt å skjule sporene sine ved bruk av «spoofing», der deres elektroniske ID-transpondere sender ut falske posisjoner. At båter forsøker å skjule sporene sine gjorde at EU i juni la til bruken av «ureglementerte og høyrisiko sjøfartspraksiser» som grunnlag for å innføre sanksjoner.

– Definitivt borte nå

– Uansett hvilke interesser kjøpere måtte ha hatt før de siste USAs sanksjonene, er de definitivt borte nå, sier Kjell Eikland, adm. direktør i konsulentselskapet Eikland Energy til FT.



Analytikere mener det er lite sannsynlig at vestlige allierte vil importere LNG fra Arctic-prosjektet, selv om sanksjonene neppe vil hindre all eksport til andre land. Imidlertid viser en rapport fra en stor russisk bank i mai, som FT har sett, at Russland kan bli tvunget til å tilby rabatter, slik de gjør med råolje.