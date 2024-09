Markant fall i oljelagrene i USA

De amerikanske råoljelagrene falt med 6,9 millioner fat i forrige uke til 418,3 millioner fat. Det viser tall fra amerikanske energimyndigheter, EIA.

På forhånd var det ventet at lagrene skulle være ned 1,1 millioner fat på ukesbasis, ifølge Trading Economics.

Tallene fra API viste onsdag kveld en nedgang i råoljelagrene på 7,4 millioner i forrige uke.

Den amerikanske WTI-oljen er opp 1,68 prosent til 70,33 dollar fatet, kl. 17.15 norsk tid. November-kontrakten for Brent-oljen er opp 1,47 prosent til 73,74 dollar fatet.

Opec utsetter produksjonsøkning

Etter et fall på over 7 prosent den seneste uken, har oljeprisene pekt oppover torsdag på rykter om en Opec+-utsettelse. Fallet har sendt oljeprisen under 73 dollar fatet for første gang siden sent i fjor, ifølge Bloomberg.

Tidligere i dag ble det klart at Opec+ er enige om å utsette produksjonsøkning med to måneder. Opprinnelig var planen å øke produksjonen med 180.000 fat pr. dag i oktober.