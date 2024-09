Energidepartementet har fått inn søknader fra 21 selskaper i utlysingen av konsesjonsrunden for de mest kjente leteområdene på norsk kontinentalsokkel, går det frem av en pressemelding fredag.

– Det er gledelig at det fortsatt er betydelig interesse for å utforske nytt leteareal i modne områder på norsk sokkel selv om det har vært mange tildelinger i de siste rundene, sier direktør for lisensforvaltning i Sokkeldirektoratet, Kalmar Ildstad, i en kommentar.

– Vi ser at de fleste selskapene som er aktive på norsk sokkel har levert søknader i årets runde, og søknadene viser at det er stor interesse for å lete nær eksisterende felt og infrastruktur, føyer han til.

Sokkeldirektoratets glede deles av energiminister Terje Aasland.

– Leting og nye funn er avgjørende for å bremse det ventede fallet i produksjon på 2030-tallet, sier han.

Myndighetene tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene tidlig i 2025.

Disse har søkt

A/S Norske Shell

Aker BP ASA

Concedo AS

ConocoPhillips Skandinavia AS

DNO Norge AS

Equinor Energy AS

INPEX Idemitsu Norge AS

Lime Petroleum AS

M Vest Energy AS

OKEA ASA

OMV (Norge) AS

Pandion Energy AS

Petrolia NOCO AS

PGNiG Upstream Norway AS

Repsol Norge AS

Source Energy AS

Sval Energi AS

TotalEnergies EP Norge AS

Vår Energi ASA

Wellesley Petroleum AS

Wintershall Dea Norge AS