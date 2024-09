Med John Fredriksen som største aksjonær, kjører Paratus Energy Services på med utbytte etter sin første kvartalsrapport etter at selskapet ble notert på Oslo Børs i slutten av juni.

Selskapet ønsker å returnere det meste av den frie kontatstrømmen til sine aksjonærer fremover, og sikter nå både mot å dele ut et stabilt og langsiktig utbytte, samtidig som det innfører et program for tilbakekjøp av egne aksjer.

Etter andre kvartal foreslår styret et utbytte på 0,22 dollar pr. aksje, tilsvarende 2,38 kroner med dagens valutakurs.

– Solid drift og tilsvarende sterk kontantstrøm gjør det mulig for oss å annonsere vår første kontantutbetaling, sier Paratus-sjef Robert Jensen i selskapets kvartalsrapport.

DNB Markets hadde sett for seg at selskapet ville annonsere utbytte, men ventet at dette ville ligge på 0,15 dollar pr. aksje, ifølge en oppdatering fra meglerhuset.

– Solide utbytter

DNB Markets peker på at selskapets utbytte utgjør 9,50 kroner pr. aksje i året, tilsvarende en direkteavkastning på 17 prosent.

«Solide utbytter og resultater,» skriver DNB Markets i oppdateringen.

I tillegg til utbytte, har styret i Paratus Energy godkjent tilbakekjøp av egne aksjer for inntil 100 millioner dollar.

Meglerhuset SEB peker på at utbyttet og tilbakekjøpene gir en samlet utbytteyield på hele 28 prosent. Og det ventes mer.

«Med en solid ordrereserve, inkludert en betydelig økning i inntjeningen fra nye kontrakter, ser vi et ytterligere oppsidepotensial for utbyttet,» skriver SEB i en oppdatering.

Tirsdag ettermiddag falt aksjen drøye 2 prosent til 55,70 kroner.

Oppjusterte guiding

Paratus hadde driftsinntekter på 124 millioner dollar og fikk en justert EBITDA på 69,5 millioner i årets andre kvartal. På bunnlinjen satt selskapet igjen med 34,1 millioner dollar, eller nærmere 370 millioner kroner.

Det var bedre enn både det analytikerne i DNB Markets og SEB hadde ventet.

EBITDA-resultatet var i hovedsak drevet av høyere inntekter for selskapets jackup-rigger i Mexico som ligger i Paratus-selskapet Fontis Energy.

Selskapet økte ordreboken ytterligere i andre kvartal, og ved utgangen av kvartalet hadde det en ordrereserve på 1,4 milliarder dollar.

Paratus justerer også opp guidingen noe, og ser nå for seg en EBITDA på 220–240 millioner dollar i 2024. Tidligere ventet selskapet en EBITA på 210–240 millioner.

ved utgangen av kvartalet hadde Paratus en kontantbeholdning på 246 millioner dollar og en nettogjeld på 518 millioner.