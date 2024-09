Oljeprisen faller – Evakuering i Mexicogulfen

Klokken 12:40 er Brent-olje for levering i november ned 0,8 prosent til 71,31 dollar fatet. Amerikansk WTI-olje er ned 0,8 prosent til 68,14 dollar fatet. Nederlandsk gass for levering i oktober er ned rundt 2,5 prosent til 36,41 euro pr. megawattime.

Oljekonferanse i Asia

«Oljeprisene stabiliserte seg i går, og Brent avsluttet dagen 1,1 prosent høyere, til tross for en bearish tone fra APPEC (Asia Pacific Petroleum Conference) i Singapore, som startet i går. Bekymringer knyttet til etterspørsel, særlig fra Kina, er i fokus,» skriver ING Groep i et notat.

Under konferansen sa lederen for olje i Trafigura, en av verdens største råvarehus, at Brent sannsynligvis vil falle til dollar 60-området «relativt snart».

Bearish utsikter gir OPEC+ to valg, ifølge notatet til ING. Det første alternativet er å fortsette å prøve å styre oljeforsyningen for å støtte prisene, men da vil OPEC+ gi markedsandeler til ikke-OPEC+, heter det. Det andre alternativet er å øke produksjonen for å presse ut andre produsenter, og i så fall må OPEC akseptere mye lavere priser. ING tror på det første alternativet, men advarer om at det kan være utfordrende for kartellet frem mot 2025.

Tropisk storm

«Francine», en tropisk storm på vei mot USAs farvann i Mexicogulfen, kan treffe Louisiana rundt onsdag kveld (lokal tid). Noen venter at uværet vil blusse opp til en kategori 2-orkan med vindkast på opptil 137 km/t.

Ifølge Bloomberg har Chevron, Exxon og Shell evakuert arbeidere, suspendert boreaktivitet og stengt noen brønner. Videre hevdes det at prognosebanen til Francine vil treffe områder som står for rundt 125.000 fat råolje og 300 millioner kubikkfot naturgass daglig, og kan ramme ni større plattformer.

Francine gir støtte til markedet, ifølge ING. Stormen setter også raffineringen ved USAs Gulfkyst i fare når den treffer land.