143 nye millioner til Prosafe-rigg

Boligriggen «Safe Concordia» er tildelt en ny forlengelse av en avtale i den amerikanske delen av Mexicogulfen, melder boligriggselskapet Prosafe etter børsslutt onsdag.

Totalt er avtalen forlenget med fire måneder. Verdien av forlengelsen oppgis til 13,14 millioner dollar, som tilsvarer 143 millioner kroner.

Den aktuelle avtalen ble inngått i oktober 2022 og gjelder boligtjenester i den amerikanske delen av Mexicogulfen. Oppdragsgiver ble omtalt som «en større operatør», men ikke identifisert.

FÅR NY FORLENGELSE: Prosafes bolig- og servicerigg «Safe Concordia». Foto: Prosafe

Fra 6 til 8 månedsopsjoner

Opprinnelig varighet var 330 dager, til en verdi av rundt 33 millioner dollar. Kontrakten inneholdt også opsjoner for forlengelse med inntil seks måneder.

I slutten av januar i år opplyste Prosafe om at fire av seks tilgjengelige månedsopsjoner var utøvet, slik at kontrakten løp til 9. november 2024. Verdien av denne forlengelsen var 12,7 millioner dollar.

Nå har oppdragsgiveren utøvet de resterende to månedsopsjonene og lagt på to måneder til, slik at «Safe Concordia» har arbeid i Mexicogulfen frem til 9. mars neste år.

Prosafe endte ned 1,7 prosent på Oslo Børs – før kontraktsforlengelsen ble børsmeldt. Hittil i 2024 er boligriggaksjen ned 57 prosent.