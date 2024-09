EU-importen av russisk gass stuper

I 2021, før Ukraina-krigen, utgjorde russisk gass 45 prosent av totalimporten. Dette har falt til 18 prosent i juni i år, opplyste EUs energikommissær Kadri Simson da hun onsdag la fram en fersk rapport om EUs energiunion.

– Vi har greid å utnytte krisen på en god måte for å redusere avhengigheten av russisk gass, sier Simson, som samtidig påpeker at gass ikke er omfattet av sanksjonene mot Russland.

Ukraina-krigen har imidlertid medført at EU har måttet importere gass fra andre og dyrere markeder, deriblant Norge, som nå står for rundt 30 prosent av EUs gassimport. Dette har igjen ført til en sterk vilje i EU til å redusere gassforbruket, ifølge Simson.

Rapporten viser at det har vært et fall i forbruket på 18 prosent, mellom august 2022 og mai i år. Det betyr at de 27 EU-landene nå bruker 138 milliarder kubikkmeter gass mindre enn før Russlands invasjon av Ukraina. Derimot står fornybare energikilder nå for halvparten av forbruket.

