En tikkende bombe for gassprisene

Nå som vinteren nærmer seg og temperaturen synker går som regel gassprisene motsatt vei – oppover. Bloomberg omtaler gass-veddemål som en tikkende bombe for markedene.

Inn mot vintersesongen hvor man i europa bruker store mengder gass for å holde hus og hjem oppvarmet, ser det ikke veldig sannsynlig ut at vi kommer til å oppleve noe spesielt med utfordringer på tilbudssiden. Dette har ført til at gassprisene har vært i fritt fall, og på kort sikt ventes etterspørselen å være begrenset. Dette kan føre til at tilbudssiden sitter med alt for mye gass til salgs inn mot det som tradisjonelt har vært høysesong for lagerbygning.

Dette utspiller seg for øyeblikket i future- og opsjonsmarkedet som følge av at det over sommeren ble et stort trykk for å beskytte seg mot økende priser. Resultatet av dette er at mange tradere sitter med store mengder opsjoner som går ut i oktober. For øyeblikket er antallet «long-posisjoner» altså at investorene vedder på fortsatt prisøkning i på linje med forrige toppnotering i 2021.

«Denne enorme netto-long posisjonen, sammen med nesten fulle EU-lagre, er en tikkende bombe,» sa Arne Lohmann Rasmussen, sjefanalytiker hos Global Risk Management i København. «Vi har nå forhåpentligvis lagt etterspørselen fra de globale hetebølgene bak oss, og selv om orkanen Francine fortsatt kan gi kortsiktig støtte til markedet, er prisen nå mer utsatt for nedside.»