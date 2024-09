Scatec kvitter seg med vindpark

Scatec har inngått en avtale om å selge Dam Nai-vindparken i Vietnam, opplyses det i en børsmelding.

Vindparken på 39 megawatt og det tilknyttede driftsselskapet selges til Sustainable Asia Renewable Assets (SARA).

Prislappen er på 27 millioner dollar i kontanter, med muligheter for ekstra ern-out-betalinger på inntil 13 millioner dollar, underlagt at visse vilkår blir oppfylt innen mai 2026.

Ved utgangen av andre kvartal var netto rentebærende gjeld knyttet til vindparken på cirka 28 millioner dollar.

– Vi har bestemt oss for å gå ut av Vietnam etter å ha drevet vindparken Dam Nai siden oppkjøpet av SN Power i 2021. Vi er fornøyd med avtalt pris og salget er i tråd med vår strategi om å optimalisere porteføljen vår og fokusere på markeder hvor vi ser ytterligere attraktive vekstmuligheter, sier konsernsjef Terje Pilskog i en kommentar.

Siden oppkjøpet i 2021 har vindparken generert en kontantstrøm til egenkapital for Scatec på om lag 14 millioner dollar.

Det er ventet at transaksjonen vil være gjennomført i løpet av første halvår 2025, og transaksjonen er ventet å generere en regnskapsmessig gevinst for Scatec på 8 millioner dollar, inkludert et verdiestimat av det betingede vederlaget.