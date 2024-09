Silisiumprodusenten meldte i november 2023 at deres produksjonsanlegg ved Moses Lake i USA var vellykket gjenåpnet etter fire års nedetid. Samtidig meddelte selskapet at det ventet den første leveransen i løpet av første kvartal 2024.

Deretter varslet selskapet om forsinkelser, og ventet den første forsendelsen mot slutten av første eller tidlig andre kvartal. Så utsatte selskapet igjen 20. juni, og uttalte da at det ventet levering i midten av september.

Nå utsetter selskapet igjen, til midten av oktober, ifølge en børsmelding sent fredag.

«Den første kommersielle produktleveransen vil måtte utsettes til midten av oktober,» skriver selskapet.

Urenheter redusert

I sommer meldte REC Silicon at forsinkelsen skyldtes problemer med rensing og fjerning av urenheter.

I fredagens børsmelding forklarer selskapet at urenhetene nå er redusert til nivåer som er akseptable for kunden.

Imidlertid er silisiumprodusenten pålagt å gjennomføre en endelig evaluering og kvalitetstest etter amerikanske bransjekrav. Testen skal være årsaken til den ytterligere forsinkelsen.

Sikter mot full kapasitet

REC melder også fredag at driften ved anlegget går bra, og at det nå produserer volumer for kommersielle leveranser.

Selskapet bekrefter også at byggeaktiviteter knyttet til restarten ved Moses Lake-anlegget er gjennomført. Dette inkluderer Silane IV-enheten.

– Det er fortsatt en stor mengde arbeid som må gjøres. Vi vil jobbe for å nå full kommersiell produksjonskapasitet så snart vi kan, samtidig som vi fortsatt fokuserer på produktkvalitet, sier adm. direktør Kurt Levens i meldingen.