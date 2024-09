Hedgefond har aldri vært så pessimistiske til olje

For første gang i historien er hedgefond netto short på Brent-olje, da de står oppført med 12.680 flere short-kontrakter enn long-kontrakter pr. 10. september, skriver Bloomberg. WTI-oljen var derimot ikke netto short, men posisjoneringen var kraftig redusert.

Pessimismen reflekteres også i raffinerte produkter, der hedgefond er mest bearish på dieselkontrakter på nesten ti år. For bensin er posisjoneringen på sitt laveste på minst syv år. Gassolje-kontrakter nådde ny rekord med 64.461 netto short-posisjoner, opplyser Bloomberg.

For mye tilbud

Investorer er i økende grad bekymret for et oversvømt oljemarked neste år, ettersom land utenfor OPEC øker produksjonen, og etterspørselen fra Kina og USA – verdens største oljeforbrukere – ser ut til å avta, skriver nyhetsbyrået.

Denne uken delte Det internasjonale energibyrået (IEA) sin septemberrapport, som ble tolket negativt av Goldman Sachs. Hovedbudskapet i rapporten, ifølge oljeanalytikere i banken, var at ikke-OPEC-tilbudet ble oppjustert, ledet av USA. Det ble gjort noen nedjusteringer av etterspørselen for 2024-2025, drevet av Kina. Globale oljelagre falt i juli og august, men kommersielle lagre i OECD for juni ble revidert opp.

Oljeopsjoner og kraftige salg fra algoritmer har også spilt en betydelig rolle i å presse oljeprisen nedover, skriver Bloomberg. Senere i uken ble noen av disse posisjonene lukket, noe som førte til en svak oppgang.

Michael Hartnett i Bank of America mener at råvarer og olje, sammen med SOFR (den nye Libor-renten), er de eneste aktivaklassene som har priset inn en hard landing i den amerikanske økonomien.