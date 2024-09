Det skriver Financial Times.

Den britiske oljegiganten skal nå fokusere på solenergi gjennom selskapet Lightsource BP, Europas største solcelleselskap. BP eier i dag halvparten av selskapet, men er i prosessen med å overta komplett eierskap.

BP Wind Energy er BPs landbaserte vindsatsning, som eier og opererer ni vindparker på fastlandet i USA, i tillegg til en andel av en park på Hawaii. Selskapets eiendeler har en estimert verdi på 2 milliarder dollar, drøyt 21 milliarder kroner. Vindparkene er i stand til å produsere en samlet energimengde på 1,7 GWh.

Sjefen for selskapets lavkarbonsdivisjon, William Lin, uttalte mandag at selskapets landbaserte vindforretning ikke går hånd i hånd planene for vekst i Lightsource BP, og at selskapet vil fortsette å trimme porteføljen med fokus på verdiskapning.

«Vi mener at vindparkdriften vil være av større verdi for andre eiere», sier han.

Kritikk for manglende oljesatsninger

Oljegiganten har de seneste årene fått kritikk fra investorer for å satse på ulønnsom fornybar energi fremfor lønnsomme prosjekter innen olje og gass. På tolv måneder har aksjen falt 20 prosent, mens hittil i år er aksjen ned 12 prosent.

Siden Murray Auchincloss ble ansatt som ny toppsjef i januar har imidlertid hovedfokuset blitt flyttet tilbake olje og gass. Analytikere forventer at BP vil bevege seg bort fra sine mål om å kutte olje- og gassproduksjonen med 2 millioner fat daglig innen 2030.

«Dette er nok et signal på at BP rasjonaliserer sin strategi for energitransisjonen. Det er trolig flere kjøpere for eiendelene, som vil være verdt mer enn det aksjemarkedet anslår i dag», uttaler analytiker Biraj Borkhataria i RBC til FT.

Sol vokser raskest

BP har totalt 12,7 GWh med landbaserte vindprosjekter planlagt, men ifølge en kilde nær selskapet skal BP ut av alt av landbasert vind. Selskapet ønsket ikke å kommentere hva som skjer videre.

I fjor måtte selskapet skrive ned verdiene på sine tre havvindplattformer utenfor USAs østkyst med 1,1 milliarder dollar.

Solindustrien er ventet å ta igjen vindindustrien som den største fornybare energikilden i USA innen ti årene. Vind utgjorde 10 prosent av USAs energiproduksjon i fjor, mot 4 prosent fra sol. Imidlertid er det lagt opp til installasjon av mer enn tre ganger så mye solprosjekter som vindprosjekter innen de neste ti årene