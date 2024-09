Norges største produksjonsskip på plass i Barentshavet

– Dette er en viktig milepæl for Equinor og partnerne Vår Energi og Petoro. Johan Castberg styrker Norges rolle som en pålitelig og langsiktig energileverandør. Feltet vil skape store verdier for samfunnet og langsiktige ringvirkninger og arbeidsplasser. Jeg vil takke alle som har bidratt, sier direktør Trond Bokn for prosjektutvikling i Equinor i en pressemelding.

Olje- og gassfeltet Johan Castberg ligger rundt 100 kilometer nord for Snøhvit i Barentshavet. Feltet skal etter planen starte utvinningen i fjerde kvartal 2024 og vil ifølge Equinor produsere i 30 år.

Feltet består av de tre funnene Skrugard, Havis og Drivis, som ble påvist mellom 2011 og 2013.

Skipet med samme navn, som feltet skal bygges ut med, er 313 meter om man regner med helikopterdekket på baugen. Det er 55 meter bredt og 120 meter høyt og kan lagre 1,1 millioner fat olje.

Da plan for utbygging og drift av prosjektet ble levert i 2017, var kostnadsestimatet 57 milliarder kroner. I september 2023 ble estimatet oppjustert til 80 milliarder kroner.

(NTB)