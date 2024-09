RBC Capital Markets var på tirsdag ute med en sektoroppdatering, hvor Aker BP havnet i dragsuget og ble nedjustert av Victoria McCulloch fra «Sector Perform» (hold) til «Underperform» (selg).

Banken mener at Aker BP vil bruke 19 milliarder dollar på nye prosjekter for å opprettholde og øke produksjonen i løpet av fem år. Til tross for at dette er skatteeffektivt, «tror vi dette vil få økt oppmerksomhet fra investorer i et miljø med lavere råvarepriser, spesielt når selskapet sannsynligvis må bruke balansen for å betale utbytte».

Det begynner å nærme seg nedgang for Norges største oljefelt, Johan Sverdrup, ifølge RBC. De mener at verdien av feltet har vært avvikende fra markedet, men etter kursfallet er nå verdien utlignet, altså at verdsettelsen av Johan Sverdrup-feltet er korrekt reflektert i kursen. Videre mener RBC at produksjonen fra feltet vil begynne å falle i første kvartal 2025, med en nedgang på minst 10 prosent i løpet av det første året.

«Vi forventer at investorer vil rette oppmerksomhet mot dette, samt vurdere hvorvidt det er behov for ytterligere investeringer (capex) for en mulig tredje fase av feltet.»

Analysefakta Aksje: Aker BP

Meglerhus: RBC Capital Markets

Anbefaling: Sector Perform (hold)

Kursmål: 220 (330)

Sektorledende

Aker BP har driftskostnader på rundt 7-8 dollar pr. fat oljeekvivalent og utslipp på rundt 4 kilogram CO2 pr. fat, dermed er Aker BP sektoreledende på disse områdene. Å redusere dette ytterligere er utfordrende og vil bli dyrt (for utslipp), skriver RBC. Videre forventer de at Aker BP må forbedre effektiviteten for å holde driftskostnadene på dette nivået.

«Aker BP har en sterk merittliste for å levere prosjekter før tiden,» skriver banken.

Yggdrasil, som har forventet oppstart i 2027 og har reserver på 413 millioner fat oljeekvivalenter, «er avgjørende for å øke produksjonen (rundt 280.000 fat oljeekvivalent pr. dag på topp)».

«I likhet med andre internasjonale E&P-selskaper er vårt kursmål og vurdering av Aker BP utsatt for betydelig risiko knyttet til råvarepriser, diskonteringsrente, valutakurser og prosjektgjennomføring. Vi tror medvind i råvareprisene kan føre til lavere gjeld, og dermed kan Aker BP overgå kursmålet vårt.»

Verdsettelse

Ifølge RBC fortjener Aker BP en «Debt-adjusted cash flow»-multippel på 4 ganger i 2025-2030. Banken legger til grunn 70 dollar pr. fat Brent, 8 dollar pr. Mcf norsk gass og en valutakurs på 10,5 i USD/NOK.

«Vi mener dette reflekterer en under-gjennomsnittlig norsk E&P DACF-multippel. Vi har snittet frie kontantstrømmer mellom 2024 og 2030, justert for netto gjeldsposisjon, ved å bruke netto gjeld for 2026 for å gjenspeile denne økningen i perioden da nye prosjekter blir levert.»

Dermed høvler RBC kursmålet for Aker BP fra 330 til 220 kroner.