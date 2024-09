Selskapene må nå betale statens advokatutgifter på 17 millioner kroner, i tillegg til sine egne sakskostnader. Ifølge dommen fra Sør-Rogaland tingrett gjaldt tvisten én milliard kroner, melder Stavanger Aftenblad.

Repsol og ConocoPhillips er medeiere i feltet som har gitt mange milliarder kroner i avkastning. Dommen slår fast at staten fikk medhold i sin tolkning av eierskapet i Visund-feltet.

Tvisten startet på 1990-tallet, da Visund-feltet ble planlagt utbygd. Opprinnelig eide staten 50 prosent av feltet, mens flere oljeselskaper eide den andre halvdelen. Staten økte sin eierandel til 65 prosent fra 1. januar 1995.

De to oljeselskapene mente at statens økte eierandel til 65 prosent bare gjaldt oljeforekomstene som allerede var funnet i 1995, og at de andre eierne hadde rett til høyere eierandel i oljen som ble funnet senere. Dommerne var ikke enige i denne tolkningen.

Ifølge Elisabeth Fiveland i ConocoPhillips vil selskapet ikke kommentere saken. Det samme opplyser Grethe Elise Foldnes i Repsol Norge AS.

Ankefristen har ikke gått ut, og dommen er ikke rettskraftig. Ingen av selskapene har avgjort om de vil anke dommen.

(©NTB)