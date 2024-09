Oslo Børs-noterte Alternus Energy er i tillegg børsnotert på Nasdaq i USA. Ifølge en børsmelding fredag kveld har selskapet fått varsel fra Nasdaq om avnotering fordi Alternus ikke ettergår reglementet for minstepris.

I august innførte Nasdaq nye regler for å få fortgang i avnotering av såkalte penny stocks, altså aksjer som handles for under 1 dollar. Reglene sier at et selskap står overfor en mulig avnotering dersom aksjekursen ligger under 1 dollar i 30 sammenhengende handelsdager,

Alternus planlegger nå å gjøre en aksjespleis i enten forholdet 1 for 10 eller 1 for 50, avhengig av styrets godkjennelse. En slik spleis vil ikke endre verdien på selskapet, kun antallet utestående aksjer.

– En spleis er nødvendig for å overholde reglementet fra Nasdaq, men det er viktig å forstå at det ikke endrer verdien på selskapet eller den daglige driften, sier konsernsjef Vincent Browne i børsmeldingen.

ALTERNUS-SJEF: Vincent Browne. Foto: Selskapet

Forlenger obligasjon

I mars i fjor fikk Alternus store finansielle problemer etter at datterselskapet Solis var i brudd med lånekrav. På tampen av samme måned ble selskapene enige med obligasjonseierne om vilkår for midlertidige lettelser i kravene.

Forfallsdatoen på obligasjonslånet har blitt forlenget flere ganger med én måned av gangen, og i slutten av august meldte selskapet om forlengelse til 30. september, men at det kunne bli forlenget ytterligere til 29. november 2024.