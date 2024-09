Mekling mellom oljearbeidere og Deep Ocean starter i dag

SAFE, Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren, er fagforeningen blant annet for dem som jobber på flerbruksfartøy til havs. SAFE tilknyttet hovedorganisasjonen YS.

Det er SAFEs lokale klubb for arbeidere som jobber for Deep Ocean som skal til Riksmekleren for å forhandle om offshoreavtalen. 322 medlemmer som er omfattet av en direkteavtale med Deep Ocean.

– Totalpakken som gjelder

Leder i SAFE, Raymon Midtgård, vil ikke svare på hvilke konkrete krav de har dagen før meklingsstart.

– Kravene våre kommer fra medlemmene. Noe får du gjennom og noe ikke. Det blir spennende med mekling, og vi ser vi fram til det, sier forbundslederen.

Arbeidere på flerbruksfartøyene jobber med inspeksjoner og reparasjoner under vann, ofte for olje- og gass industrien, men også for fornybar sektor.

Skal stå på

Forhandlingsleder for SAFE, Kai Morten Anda, sier at han skal stå på for sine medlemmer når de nå forhandler hele avtalen.

– I år er det komplekst. Vi har kommet et stykke på mange ting, men noen vesentlige ting mangler. Jeg vil ikke gå inn på nå hvor skoen trykker hardest, sier han til NTB søndag kveld.

Administrerende direktør i Deep Ocean, Øyvind Mikaelsen, har ikke ønsket å gi noen kommentar om meklingen til NTB.

Kan bli streik fra onsdag

Meklingsfrist er tirsdag og 33 arbeidere kan blitt tatt ut i streik fra onsdag. To båter kan bli rammet av eventuell streik fra onsdag. Det er snakk om Edda Fauna og Edda Flora.

– Vi har som mål å komme til enighet, men det er ikke for enhver pris. Vi skal ha gjennom noen viktige krav, sier forhandlingsleder Anda.

Han legger til at om det blir nødvendig er de klare for å trappe opp streiken.

(NTB)