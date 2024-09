Oljeprisen styrkes mandag: – Markedsjubelen fra jumbo-kuttet holder sentimentet oppe

Brent-oljen med november-levering er mandag morgen opp 0,85 prosent til 75,11 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,92 prosent til 71,65 dollar fatet.

Oppgangen kommer ifølge Bloomberg News etter tegn på at kinesiske myndigheter vil trappe opp tiltakene for å støtte økonomien, samt frykten for at konflikten mellom Israel og Hizbollah kan utvikle seg til å bli en regional konflikt.

Søndag skjøt Hizbollah opp rundt 115 raketter, missiler og droner mot Nord-Israel, noe som førte til motangrep mot den iransk-støttede gruppen i Libanon.

Kina

Kina holdt fredag sin ettårige referanserente (LPR) uendret på 3,35 prosent, men markedsaktører tror ifølge TDN Direkt at et rentekutt snart vil bli inkludert i en større stimulansepakke fra kinesiske myndigheter.

Den kinesiske sentralbanken kuttet mandag den 14-dagers omvendte reporenten med 10 basispunkter, til 1,85 prosent. Nyheten kom bare minutter etter at myndighetene kunngjorde at Peoples Bank of China vil holde en pressekonferanse om støtte til økonomien tirsdag.

Begrenset optimisme

Prisen på Brent-olje har nå steget rundt 9 prosent, etter å tidligere denne måneden ha sunket til det laveste nivået siden 2021. Bakgrunnen er ifølge Bloomberg News optimisme over amerikanske rentekutt, samt frykt for at konfliktene i Midtøsten vil trekke inn Opec-produsenten Iran, og dermed støtte prisene.

– Råoljen kan nå gå inn i et hold-mønster en stund, og konsolidere forrige ukes gevinster. Markedsjubelen fra jumbo-kuttet til Fed holder sentimentet oppe. Men på et tidspunkt vil vi kunne se fornyet nedadgående press for råoljen, ettersom Fed-gløden avtar og oljemarkedets oppmerksomhet igjen vender tilbake til det svake etterspørselsbildet, sier Vandana Hari i Vanda Insights til nettstedet.