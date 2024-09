Oljeleting lønner seg fortsatt

En analyse fra Sokkeldirektoratet viser at verdien av funnene på norsk sokkel de seneste fem årene er over dobbelt så høy som letekostnadene.

Letevirksomheten har vært lønnsom i alle havområder, og flere av funnene er svært lønnsomme fordi de kan kobles til eksisterende infrastruktur, ifølge direktoratet.

Samtidig viser analysen at verdien av funnene i perioden 2004-2023 er mer enn tre ganger kostnadene. Sokkeldirektoratet har beregnet at samlet netto kontantstrøm for letevirksomheten i denne 20-årsperioden er rundt 3.800 milliarder kroner, som i dagens verdi utgjør over 2.000 milliarder kroner.

Rundt 50 av 190 funn er bygd ut og i produksjon, og alle leteinvesteringer fra denne perioden er allerede nedbetalt av funnene i produksjon.

Mer igjen

Det gjenstår å produsere om lag tre firedeler av ressursene som er funnet de seneste 20 årene, ifølge Sokkeldirektoratet, som peker på at investeringene vil fortsette å gi avkastning etter hvert som flere funn kommer i produksjon.

«Norge har fortsatt store olje- og gassressurser på sokkelen. Det kan gi grunnlag for produksjon, eksport og verdiskaping for samfunnet i lang tid. En slik utvikling krever at det fortsatt letes og investeres mer i felt, funn og infrastruktur. Manglende investeringer kan føre til rask nedbygging av petroleumsvirksomheten,» skriver direktoratet i en pressemelding.

Nye funn

I tillegg til at store funn bidrar mest til verdiskapingen, er de ifølge Sokkeldirektoratet også viktige for etablering av ny infrastruktur i nye områder slik at det vil være mulig å bygge ut mindre funn.

Mellom 2004 og 2023 er det investert rundt 660 milliarder kroner på å lete etter olje og gass på norsk sokkel, ifølge direktoratets analyse. Dette har resultert i over 300 funn med en ressurstilvekst på om lag 1.800 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter.

Fredag viste månedsstatistikk fra Sokkeldirektoratet at det ble produsert 1,77 millioner fat olje pr. dag på norsk sokkel i august. Det er ned 3,4 prosent fra måneden før, og ned 1,4 prosent fra august i fjor.

Samlet væskeproduksjon på sokkelen var 1,98 millioner fat pr. dag – også dét en nedgang.