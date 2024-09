Fått 88 milliarder skattekroner – sier opp 1.600 ansatte

«Vi er nødt til å ta noen tøffe grep», sa toppsjef i Northvolt, Peter Carlsson, nylig. Nå får 1.600 ansatte i selskapet beskjed om at de mister jobben, ifølge en pressemelding sendt ut mandag ettermiddag.

Oppsigelsene vil ramme 1.000 ansatte i Skellefteå, 400 i Västerås og 200 i Stockholm, av selskapets totalt 6.500 ansatte.

– Beslutningene vi tar i dag, selv om de er tøffe, er nødvendige for Northvolts fremtid, kommenterer Carlsson.

Tøffe tider

Northvolt har slitt med underskudd og problemer med å skalere opp produksjonen. For to uker siden rapporterte den svenske avisen Norran at ansatte har vært usikre på om de vil få utbetalt lønn i det hele tatt.

Fremover vil fokuset være å intensivere oppskaleringen av produksjonen ved gigafabrikken i Skellefteå, Sverige. Likevel vil enkelte deler av fabrikken midlertidig settes på pause. Anlegget i Skellefteå har en teoretisk årlig kapasitet på 16 GWh, men produserte mindre enn én gigawattime i fjor, ifølge Financial Times (FT).

Selskapet har hatt betydelige problemer med å levere batterier til sine bilkunder, noe som har ført til store forsinkelser i hele forsyningslinjen. Nå vil Northvolt «prioritere forpliktelser overfor sine nåværende bilkunder».

Står alene

– Selv om den generelle fremdriften for elektrifisering forblir sterk, må vi sørge for at vi tar de riktige grepene til rett tid som svar på motvind i bilmarkedet og det bredere industrielle klimaet. Vi må nå fokusere all energi og investeringer på vår kjernevirksomhet, sier Carlsson.

– I dag markerer en av de mest utfordrende tidene i selskapets historie, sier HR-direktør, Daniela Maniaci.