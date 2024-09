Tror på dobbel riggkontrakt

Chevron har en stund vært ute etter å sikre seg to oppjekkbare borerigger for operasjoner utenfor Thailand, og nå kan det se ut til at Oslo Børs-noterte Shelf Drilling kaprer kontraktene.

Det mener meglerhuset Clarksons Securities.

Riggene det gjelder er «Krathong» og «Chaophraya», skriver meglerhuset i en oppdatering, og viser til opplysninger fra RigLogix.

De to riggene er allerede på kontrakt med Chevron frem til august og november neste år. Dette, kombinert med at Shelf Drilling nærmest har vært en fast tilbyder av rigger til Chevron, er årsaken til at det trolig er Shelf som stikker av med kontraktene, mener Clarksons. Kontraktene er på to år, med opsjon på ytterligere ett år.

Ser dobling

Mandag faller Shelf Drilling-aksjen 2,7 prosent til 17,67 kroner, og hittil i år er aksjen ned nær 40 prosent.

I tillegg til at hele riggsektoren har vært svak i år, har suspensjonene i Saudi Arabia rammet aktører med oppjekkbare rigger (jack-ups) ekstra. Etter først å fått suspendert flere rigger tidligere i år, fikk Shelf Drilling i midten av august suspendert enda en rigg. Selskapet har til sammen fem rigger som har mistet sine boreoppdrag med Saudi Aramco.

Tross litt motvind, har alle de fem analytikerne som har dekning på Shelf Drilling en kjøpsanbefaling på aksjen, ifølge Bloomberg. Det gjennomsnittlige kursmålet er 36,50 kroner, noe som betyr at de tror aksjen kan doble seg fra dagens kurs.

Mandag opplyser riggselskapet at det nå har gjennomført salget av riggen «Baltic» og mottatt oppgjøret. Selskapet meldte i sommer at riggen ville bli solgt for 60 millioner dollar. Shelf Drilling skal drifte riggen for den nye kjøperen en stund fremover.