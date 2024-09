– Vi mener Integrated Wind Solutions gir en attraktiv eksponering mot servicesegmentet i havvindindustrien, sier analytiker Ole H. Berg i Arctic Securities.

I en fersk analyse opprettholder han sin kjøpsanbefaling på Integrated Wind Solutions (IWS), men hever kursmålet fra 54 til 66 kroner. Mandag endte aksjen på 50 kroner.

IWS er i ferd med å bygge opp en flåte av serviceskip for bruk i havvindindustrien. Så langt har selskapet fått levert tre av i alt seks nybygg.

I første halvår 2025 vil IWS ha fått levert alle skipene, og Arctic-analytikeren venter at selskapet da vil generere en sterk kontantstrøm. Han estimerer avkastningen på den frie kontantstrømmen til 15 prosent i 2026, og venter at selskapet også vil sitte med en kontantbeholdning på 36 prosent av dagens markedsverdi.

– Da vil selskapet være godt posisjonert til å returnere kapital til aksjonærene eller til å fortsette veksten ved å utøve opsjonene på ytterligere to nybygg, sier analytikeren, med henvisning til at selskapet har opsjoner til å bygge mer på verftet.

Berg mener at selskapet handles til en rabatt, med en P/NAV (pris i forhold til nettoverdijustert egenkapital) i 2024 på 0,78, justert for andre eierandeler.

– Godt posisjonert

Berg har gjort noen estimatendringer for å reflektere markedsutviklingen og selskapets flåtesituasjon, og har redusert dagrateforventningene på grunn av sterkere konkurranse, men har samtidig oppjustert utnyttelsesgraden i 2025 og 2026.

IWS' EBITDA i inneværende år er nedjustert med over 30 prosent og ventes til 6 millioner euro. For 2025 er EBITDA nedjustert med 8 prosent og ventes til 37 millioner euro, mens det for 2026 oppjusteres med 2 prosent til 53 millioner euro.

Arctic-analytikeren mener IWS er godt posisjonert inn mot de neste to årene, da det vil bli levert en rekke nybygg, siden det har en sterk kontraktsdekning med foreløpig 65 prosent i 2025 og 50 prosent i 2026.

Han tror samtidig at rammeavtalen som selskapet har med med Siemens Gamesa kan gi flere kontraktsdager etter hvert som Siemens ferdigstiller flere prosjekter.

– Selskapet har en sterk kontraktsdekning som dermed gjør det mulig med en mer selektiv tilnærming til å by på nye kontrakter, og vi forventer at det vil oppnå bransjeledende dagrater, sier Berg.