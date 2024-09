Equinor og Shell skroter blått hydrogen i Norge

Sist fredag kom nyheten om at Equinor vraker planene om å eksportere hydrogen.

– Når vi nå ser at verken rammevilkårene er til stede, tilbudssiden og etterspørselssiden mangler, så klarer vi ikke å løfte en så stor investering som rør for transport av blått hydrogen til Europa vil være, sa pressetalsperson i Equinor Magnus Frantzen Eidsvold til Energi og Klima.

Planen var i utgangspunktet å bygge en rørledning for å frakte hydrogen fra Norge til Tyskland sammen med selskapet RWE, der det var snakk om opptil 10 gigawatt blått hydrogen pr. år, ifølge Oilprice.

Shell også

På mandag ble det kjent at Shell også har skrotet planene om å bygge et hydrogenanlegg i Norge, ifølge Oilprice som refererer til Reuters.

Shell hadde planlagt, sammen med Aker Horizons og CapeOmega, å produsere rundt 1.200 tonn blått hydrogen pr. dag innen 2030 ved Aukra Hydrogen Hub nær Nyhamna, ifølge Reuters.

I likhet med Equinor sier Shell: «Vi har ikke sett markedet for blått hydrogen materialisere seg, og har besluttet å ikke gå videre med prosjektet,» til Reuters.

Ingen kjøpere

– Ingen fornuftig prosjektutvikler begynner å produsere hydrogen uten å ha en kjøper for det, og ingen fornuftig bank vil låne penger til en prosjektutvikler uten rimelig tillit til at noen vil kjøpe hydrogenet, sier BloombergNEF-analytiker Martin Tengler til Oilprice.

Ifølge Bloomberg New Energy Finance viser det seg at kun 12 prosent av kundene til hydrogenprodusentene har såkalte offtake-avtaler. Det betyr at kun 12 prosent av kundene er forpliktet til å kjøpe en viss mengde av hydrogenet når produksjonen er startet. Til tross for disse forpliktelsene, viser det seg at mange av disse offtake-avtalene i hydrogenmarkedet er «vage og ikke-bindende», noe som betyr at kjøperne har mulighet til å trekke seg uten større konsekvenser, ifølge Oilprice.