Det Øystein Stray Spetalen-dominerte supplyrederiet Standard Supply har innkalt til en ekstraordinær generalforsamling i oktober der det blant annet skal vedtas en ny utbyttebetaling til aksjonærene.

Samtidig foreslås det å betale ut et ekstraordinært styrehonorar.

Styret i Standard Supply består av styreleder Martin Nes og styremedlem Espen Lundaas. I innkallingen foreslås det at Nes mottar 460.000 dollar, tilsvarende 4,8 millioner kroner. Lundaas skal få 325.000 dollar, tilsvarende 3,4 millioner kroner.

KAN FÅ SOLID HONORAR: I innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingein i Standard Supply foreslås det at styreleder Martin Nes får ekstra betalt. FOTO: Eivind Yggeseth

«Selskapet har siden etableringen i juni 2022 hatt et høyt aktivitetsnivå og en liten organisasjon, i tråd med selskapets visjon om eierskap og drift av skip på en lavkostplattform. Selskapets styre har i hele perioden vært aktivt involvert i selskapets operative drift, og har vært en vesentlig bidragsyter til selskapets resultater. Som følge av en liten administrasjon har styret hatt en vesentlig høyere arbeidsbelastning knyttet til styrevervet enn det som kan forventes av styremedlemmer i tilsvarende selskaper, spesielt knyttet til kjøp og salg av eiendelene», står det i innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen.

Styreleder Martin Nes besvarte ikke Finansavisens henvendelse onsdag.

Betaler 206 mill. i utbytte

Standard Supply har solgt unna alle skipene sine, og sitter med en kontantbeholdning. Selskapet har betalt ut deler av dette til aksjonærene, og nå kommer det et nytt utbytte.

I innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen opplyser Standard Supply at det vil betale et ekstraordinært utbytte på 1,10 kroner pr. aksje. Det utgjør totalt 206 millioner kroner.

Dette kommer både Spetalen og andre tunge investorer som Arne Blystad, Harald Moræus-Hanssen til gode.

Med dette vil selskapet ha betalt ut til sammen 1,2 milliarder kroner til sine aksjonærer siden juli 2022, tilsvarende 6,27 kroner pr. aksje.

Nærmere 400 mill. siden august

Etter skipssalgene valgte selskapet først å bli sittende med en kontantbeholdning uten noen plan for hvordan denne skulle benyttes. Ved utgangen av andre kvartal hadde Standard Supply en kontantbeholdning på 43,5 millioner dollar, eller drøyt 450 millioner kroner med dagens valutakurs.

At det ikke forelå noen plan for bruken av pengene, skapte irritasjon hos en del aksjonærer, som mente at dette burde betales ut. Det fikk også aksjeinvestor og mannen bak investortjenesten Xtrainvestor, Lars Brandeggen, til å kalle Standard Supply et «sjarlatanselskap». Dette trakk han imidlertid tilbake etter at selskapet begynte å betale ut pengene.

I tillegg til onsdagens utbytteforslag, betalte selskapet ut 1 krone pr. aksje, eller totalt rundt 188 millioner kroner, i august i år.

Tirsdag endte Standard Supply-kursen på 1,19 kroner, men onsdag ettermiddag steg aksjen 10 prosent til 1,30 kroner.

I innkallingen til den ekstraordinære generalforsmalingen foreslår selskapet også å spleise aksjen 100:1.