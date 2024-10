Etter å ha vært uten dekning på TGS siden fusjonen med PGS, har analytikerne i Pareto Securities nå tatt frem igjen regnearkene.

Meglerhuset gjenopptar dekningen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 150 kroner. Onsdag ble aksjen handlet rundt 102 kroner på Oslo Børs.

– Det er lite som tyder på at det skal snu rett hjørnet for TGS, men historisk har det vært da man skal kjøpe aksjen. Vi ser nå også verdistøtte i dagens inntjening, sier analytiker Ole Martin Rødland i Pareto Securities.

Det har vært et press nedover på aksjekursen i det siste, og den seneste måneden har TGS-aksjen falt mer enn 20 prosent.

Pareto Securities mener at mye negativitet allerede er priset inn, og at aksjen er attraktiv.

ATTRAKTIV AKSJE: TGS screener relativt bra mot eksempel subsea- og riggaksjer, mener Pareto-analytiker Bård Rosef. FOTO: Iván Kverme

– Etter siste tids fall estimerer vi en fri kontantstrøm-yield på rundt 15 prosent på lavere salgsvolum på årsbasis i 2025. Det screener relativt bra mot for eksempel subsea- og riggaksjer, sier Pareto-analytiker Bård Rosef.

I likhet med Pareto Securities, har fem andre meglerhus en kjøpsanbefaling på TGS. Fire har en holdanbefaling, mens bare én analytiker anbefaler å selge aksjen.

Stor markedsmakt

TGS er blitt en ledende aktør i seismikkmarkedet etter fusjonen med PGS, hvor Pareto Securities var fusjonsrådgiver for sistnevnte, men det sammenslåtte selskapet har ikke hatt markedet med seg.

Etterspørselen etter såkalt streamer-seismikk har vært svak i år, og særlig hvis man sammenligner med det resten av servicesektoren har opplevd de seneste årene, ettersom oljeleting ikke har hatt høyest prioritet blant oljeselskapene.

Siden tilbudssiden nå domineres av to store aktører som har opptrådt disiplinert, har imidlertid prisene i stor grad holdt seg. Samtidig har markedet for nodeseismikk vært bra, selv om TGS ifølge Pareto møter mindre disiplinerte konkurrenter her.

– I TGS får man relativt sett dårligere visibilitet og høyere oljepris-beta siden seismikk er «last in, first out» for oljeselskapene. Fordelen er at selskapet har en forretning som er vanskelig å bygge for andre. Det har også stor markedsmakt, og kan «styre» markedet mer selv. Fri kontantstrøm-tallet inkluderer også i større grad reinvesteringer i blant annet multiklient, streamere og noder enn for båt- og riggselskaper, sier Rødland.

Flatt volum, priser opp

De to analytikerne venter en flat utvikling i salget fra TGS’ eksisterende seimikkbibliotek (late sales) i år, og gitt utsiktene og en svakere ordrebok innen streamer-seismikk, ventes det ingen oppgang i volumene til neste år heller. Prisene ventes imidlertid å stige rundt 5 prosent.

Pareto Securities venter derfor et driftsresultat på rundt 350 millioner dollar i 2025 og en fri kontantstrøm på rundt 310 millioner, noe som er opp i forhold til 2024.

– Vi ligger under konsensus for tredje kvartal, men tror at «buy-side-forventningene» er lavere og at få eller ingen ligger «long» før kvartalsoppdateringen tidlig i oktober, sier Rødland.