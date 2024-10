Havfram fortsetter å sikre jobber til sine to havvindfartøyer som er under bygging i Kina.

Selskapet har tidligere meldt om store avtaler med både Vattenfall og Ørsted, men nå har selskapet sikret seg en betydelig kontrakt med Vattenfall og BASF.

Der skal et av nybyggene stå for transport og installasjon av vindturbiner til havvindparkene «Nordlicht I» og «Nordlicht II» i den tyske delen av Nordsjøen.

For «Nordlicht I» omfatter kontrakten transport og installasjonsstøtte for 68 vindturbiner, og dette arbeidet skal etter planen starte sommeren 2027. For «Nordlicht II» skal Havfram utføre transport og installasjonsstøtte for 44 vindturbiner med oppstart sommeren 2028.

Onsdag meldte også Havfram at det vil benytte et av nybyggene til en kontrakt som er inngått med Luxcara for frakt og installasjonsstøtte for 16 vindturbiner. Disse turbinene skal installeres på havvindparken «Waterkant», også dette utenfor Tyskland, og arbeidene vil bli utført i løpet av våren 2028.

– Størrelsene på kontraktene er konfidensielle, men reflekterer den betraktelige bedringen i ratenivået vi har sett de seneste årene, sier Havfram-sjef Ingrid Due-Gundersen.

Etter det Finansavisen erfarer oppnår denne type skip rater som tilsvarer en omsetning på mellom 130 og 160 millioner dollar på årsbasis.

Trenger flere skip

Havfram har to oppjekkbare havvindfartøyer under bygging ved CIMC Raffles i Kina, med planlagt levering i andre halvdel av 2025. Med de seneste kontraktene begynner ordrereserven for de to skipene å bli fylt opp frem mot 2030.

UNDER BYGGING: Illustrasjon av et av transport- og installasjonsfartøyene som Havfram har bestilt i Kina. FOTO: HAVFRAM

Due-Gudersen mener det fremdeles er få nybygg som bestilles, og er fornøyd med situasjonen på tilbudssiden.