Lyse skal produsere energi fra kumøkk

– Nå intensiverer vi vår satsing på biogass. Biogass bidrar til å produsere mer energi, avlaste strømnettet, og løser utslippsutfordringer i landbruket, sier Esben Tonning Otterlei i en pressemelding.

Han skal lede selskapet, som starter opp på Jæren med fire ansatte fra 1. oktober.

Lyse mener det er potensial for å produsere 1 TWh med energi fra kumøkk, tilsvarende halve vannkraftproduksjonen fra Lysefjorden.

– Lyse har bygget ut landets mest omfattende rørnett for transport av gass. I tillegg er 25 prosent av alle husdyr i Norge innenfor en radius på 25 kilometer på Jæren. Vi mener potensialet for biogassproduksjon i Rogaland er opp mot 1 TWh, og vi har planer for å bygge Norges største biogassanlegg på Grødaland i Hå kommune. Anlegget kan kutte så mye som 100.000 tonn CO2 per år, sier Otterlei.