Odfjell Partners Holding, som effektivt kontrolleres av Helene Odfjell og familien, har engasjert Fearnley Securities, Pareto Securities og SpareBank 1 Markets for å utforske muligheten for et blokksalg av aksjer i Odfjell Drilling, opplyses det i en melding.

Odfjell Partners Holding er riggselskapets klart største aksjonær med en beholdning på snaut 143 millioner aksjer, eller 59,6 prosent av aksjene. Det er også representert i Odfjell Drilling-styret ved Helene Odfjell.

Nå vurderer selskapet å selge opptil 23,4 millioner aksjer – tilsvarende cirka 9,76 prosent.

Odfjell Drilling-aksjen falt 4,2 prosent til 52,20 kroner på Oslo Børs onsdag.

Basert på sluttkursen kan det potensielle salget tilføre Odfjell Partners Holding rundt 1,2 milliarder kroner.

Les også Ser høye rater de neste 15–20 årene Riggselskapene kommer til å ri på en bølge som varer langt inn i neste tiår, mener markedsanalytiker i Esgian.

Tror på selskapet og markedet

Etter blokksalget vil Odfjell Drillings hovedaksjonær inngå en 180-dagers lockup-avtale for sine gjenværende aksjer i riggselskapet. Det understrekes også at Odfjell Partners Holding er forpliktet til å være den ledende langsiktige aksjonæren i Odfjell Drilling, og at selskapet har sterk tro på riggselskapet og riggmarkedet offshore.

Formålet ved salget er å oppnå økt likviditet i handelen i Odfjell Drillings aksjer. Odfjell Partners Holding begrunner det også med rebalansering og diversifisering av egen portefølje.

Hittil i 2024 er Odfjell Drilling-aksjen opp 32,5 prosent. Riggselskapet verdsettes nå til drøyt 12,5 milliarder kroner.