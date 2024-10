Hovedeier i Odfjell Drilling casher inn 1,2 milliarder

Etter stengetid på Oslo Børs gikk det en blokk i Odfjell Drilling på 23,4 millioner aksjer, tilsvarende 9,76 prosent av utestående.

Prisen pr. aksje havnet på 50 kroner, 2,2 kroner lavere enn sluttkursen onsdag. Dermed ble bruttoproveny 1,17 milliarder kroner.

Etter salget eier Helene Odfjell og familien 119,5 millioner aksjer, tilsvarende 49,85 prosent. Disse aksjene har nå inngått en 180-dagers lock-up-avtale.

I børsmeldingen heter det at Helene Odfjell og familien fortsatt har sterk tro på selskapet og markedet for offshoreboring, men ønsker å forbedre likviditeten i Odfjell Drilling-aksjene, samt rebalansere og diversifisere porteføljen.

Tilretteleggerne var Fearnley Securities AS, Pareto Securities AS og SpareBank 1 Markets AS.