Solgte blokk til 4 prosent rabatt

Onsdag ettermiddag ble det kjent at Helene Odfjell så på muligheten for å selge for å selge inntil 23.4 millioner aksjer i Odfjell Drilling, tilsvarende rundt 9,76 prosent av de utestående aksjene i selskapet.

Like over midnatt var salget gjennomført. Aksjene ble solgt til en kurs på 50 kroner. Det ga Helene Odfjell et bruttoproveny på rundt 1,2 milliarder kroner.

Onsdag endte Odfjell Drilling-aksjen på 52,20 kroner, noe som betyr at salget ble gjort til en rabatt på like over 4 prosent. Torsdag morgen faller Odfjell Drilling rundt 6 prosent til 49 kroner på Oslo Børs. Det priser selskapet til i underkant av 12 milliarder kroner.

Les også Vil betale to styremedlemmer 8 millioner Standard Supply foreslår å betale ut 8 millioner kroner til styreleder og selskapets ene styremedlem. Samtidig vil selskapet drysse 206 millioner utbyttekroner over aksjonærene.

Fra 59,6 til 49,8

De solgte aksjene var eid av Helene Odfjell-selskapet Odfjell Partners Holding, som før salget kontrollerte 59,6 prosent av Odfjell Drilling.

Formålet ved salget er å oppnå økt likviditet i handelen i Odfjell Drillings aksjer. Odfjell Partners Holding begrunner det også med rebalansering og diversifisering av egen portefølje.

Etter salget er eierandelen redusert til 49,8 prosent.

Helen Odfjell har inngått en 180-dagers lockup-avtale for sine gjenværende aksjer i riggselskapet, og Odfjell Partners Holding har forpliktet seg til å være en ledende langsiktig aksjonær i riggselskapet.

Hittil i 2024 er Odfjell Drilling-aksjen opp 32,5 prosent.