– Det vi nå gjør, er å ha en konkret, ansvarlig og balansert tilnærming til havvindsatsingen vår, sier energiminister Terje Aasland (Ap) til Dagens Næringsliv.

Beløpet gjelder et såkalt referanseprosjekt med kapasitet på cirka 500 megawatt. Trolig blir det med dette prosjektet, og regjeringen kommer altså ikke til å legge mer på bordet foreløpig.

SV: – Avtalebrudd

SV er partiet regjeringen skal forhandle med om statsbudsjettet, og finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski er tydelig misfornøyd.

– Dette er avtalebrudd fra regjeringen. I vår ble SV og regjeringen enige om en ambisiøs, men helt nødvendig utbygging av havvind, sier hun til NTB.

Kaski sier regjeringens forslag går direkte imot den enigheten.

– Budsjettenigheten slår tydelig fast at støtteprogrammet for havvind skal være på minst 35 milliarder kroner og gå til flere havvindområder. Ikke bare ett, slik budsjettlekkasjen antyder.

Bransjeorganisasjonene kritiserer

Bransjeorganisasjonen Norwegian Offshore Wind er ikke fornøyd med støttetaket, men samtidig glad for å høre at man kommer til å komme i gang.

– Nå blir det enda viktigere at vi får jevnlige utlysninger av havvindprosjekter i Norge, sier leder Arvid Nesse til NTB.

Fornybar Norge er på sin side direkte negative.

– At Norges satsing på flytende havvind nå i første omgang ser ut til å nedskaleres, er bekymringsfullt. Skala er avgjørende for kostnadsreduksjon, og for å få skala må vi lykkes med å bygge store prosjekter som Utsira Nord, sier direktør for produksjon og bærekraft Øistein Schmidt Galaaen til NTB.