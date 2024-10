NVE: Kjernekraft er dyrest

I NVEs siste beregninger konkluderes det med at det ikke vil være lønnsomt å bygge ut nye kraftverk basert på kjernekraft, havvind, solkraft på hustak, gasskraft eller kullkraft, skriver Dagens Næringsliv ,

Konklusjonen er basert på hva NVE estimerer det vil koste å bygge og drifte nye kraftverk gjennom hele deres levetid, sammenlignet med NVEs forventninger til langsiktige kraftpriser. NVE har benyttet en diskonteringsrente på 6 prosent i sine kostnadsestimater.

I estimatene, publisert torsdag, anslår NVE at kjernekraft er fire ganger så dyrt å bygge ut som den billigste energiformen, vindkraft på land.

– Når vi sammenligner ulike teknologier, ser vi at vindkraft på land og regulerbar vannkraft har lavest kostnad for å bygge ut. Slik har det også vært tidligere, selv om kostnadene har økt for nesten alle teknologiene, sier Ann Myhrer Østenby, seksjonssjef i NVE.

At NVE har oppjustert forventede kostnader for blant annet kjernekraft og kullkraft, forklares med et nytt datagrunnlag hentet fra Bloomberg NEF. Dette er basert på erfaring fra utbygginger i blant annet USA, Vest-Europa og Asia. Ifølge NVE er det særlig investeringskostnadene for kjernekraft som har steget kraftig de siste årene.

NVE presiserer at anslagene for flytende havvind er særlig usikre fordi det er en umoden teknologi med bare noen få utbygde prosjekter så langt, og ingen store.