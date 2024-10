I en analyse fra Fearnley Securities skriver analytiker Truls Olsen at han gjentar sin kjøpsanbefaling på Paratus Energy, men med et nedjustert kursmål fra 76 til 72 kroner pr. aksje.

Nedjusteringen skyldes i hovedsak et utbetalt utbytte på om lag 2,30 kroner pr. aksje og valutaeffekter. Olsen påpeker at 73 prosent av forventede inntekter er sikret frem til 2027, hvorav 86 prosent er sikret frem til 2026, noe som gir god kontantstrømssynlighet.

Selskapets sterke frie kontantstrøm er nok til å mer enn dekke kvartalsvise utbytter på 22 cent med en årlig avkastning på 17,5 prosent, skriver Olsen. Analytikeren forventer at dette nivået opprettholdes fremover, og med en estimert kontantbeholdning på over 200 millioner dollar, ser han mulighet for ytterligere kapitaltilbakeføringer. Paratus Energy har en tilbakekjøpsfullmakt på 100 millioner dollar, som forventes å bli benyttet opportunistisk.

Meglerhusenes anbefalinger Aksje: Paratus Energy Meglerhus: Fearnley Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 72 (76)

På en proforma kombinert basis handles selskapet til en estimert EV/driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) på 5,2 ganger for 2026, fallende til 4,8 ganger for 2027, skriver Olsen.

Videre estimeres en fri kontantstrøm-avkastning (til EV) på rundt 11 prosent for 2025, økende til 12 prosent for 2026 og 2027. Fontis og Seagems har på selvstendig basis avkastninger fra lav til midt 20-prosentområdet på dagens implisitte verdivurdering. Kursmålet på 72 kroner pr. aksje tilsvarer en utbytteavkastning på rundt 13 prosent, opplyses det.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.