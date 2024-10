I en analyse fra Arctic Securities skriver analytiker Sebastian Grindheim at Paratus Energy har en bransjeledende utbytteavkastning på 18 prosent, som dekkes av selskapets fri kontantstrøm og støttes av et estimert driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) på 882 millioner dollar, tilsvarende 65 prosent av selskapets enterprise-verdi.

Til tross for usikkerhet i jackup-markedet, anses utbyttenivået som bærekraftig gjennom tiåret, selv med lavere rater. Basert på markedssynet og en solid ordrereserve gjentar Arctic Securities sin kjøpsanbefaling og øker kursmålet til 83 kroner fra tidligere 80 kroner, med større vekt på avkastningsprising.

Analysefakta Aksje: Paratus Energy Meglerhus: Arctic Securities Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 83 (80)

Analysen peker også på at PLSV-markedet har sterke utsikter, spesielt i Brasil, og forventes å forbli sterkt på grunn av høy etterspørsel og begrenset tilbud. Usikkerhet i jackup-markedet er mindre bekymringsfullt da selskapet kan opprettholde utbytte ved rater opptil 18 prosent lavere enn dagens nivå.

Arctic har justert sine estimater, noe som gir et driftsresultat (ebitda) for 2024 på 222 millioner dollar, og for 2025 og 2026 på henholdsvis 291 og 300 millioner dollar.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.