Analytikere fra blant annet Citigroup og Goldman Sachs peker på selskaper som Ørsted og Siemens Energy som prakteksempler for at grønne aksjer har nådd et vendepunkt. Med en oppgang på henholdsvis 20 prosent og 174 prosent, hevder Wall Street-analytikerne at den dystre trenden for grønne selskaper er på vei til å snu.

Adm. direktør Barry Norris i det britiske hedgefondet Argonaut Capital Partners, mener derimot at det er flere faktorer som peker på hvorfor situasjonen er den stikk motsatte.

– De seneste årene har folk i bransjen trodd at problemene skyldtes høye renter. Rentene er nå på vei ned, så logisk sett burde stemningen i markedet være bedre. I stedet går de samme folkene tilbake til myndighetene for å be om flere subsidier, sier han til Bloomberg.

S&P Global Clean Energy Index har falt med omtrent 6 prosent siden nyttår, mens S&P 500 har steget med over 20 prosent. Fra toppen i starten av 2021 har S&P-indeksen for fornybar energi mistet over halvparten av verdien.

Skylder på subsidier

– Den grønne omstillingen er i ferd med å feile, og vil fortsette å gjøre det. Hvis omstillingen ikke var så avhengig av subsidier, ville hedgefondene vært mer entusiastiske, sier Norris.

Norris kritiserer subsidier og reguleringer for å kunstig holde sektoren i live. Etter hans mening er energiomstillingen avhengig av null kapitalkostnader, statlige subsidier og reguleringer, og peker på Europa som et eksempel hvor avhengigheten av subsidier har ført til dårligere vekst for selskapene.

Hittil i år har Stoxx Europe 600-indeksen økt med halvparten så mye som S&P 500, og europeiske aksjer har vokst en tredjedel så mye som amerikanske aksjer de siste fem årene.

– Hvis energiomstillingen skapte bedre, mer nyttige produkter, ville det ikke være behov for subsidier, sier han.