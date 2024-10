Goldman om oljeprisen: Saudi-Arabia-nyheten overdrevet

I forrige uke falt oljeprisene rundt 3 prosent til tross for geopolitisk eskalering i Midtøsten og Kina-stimuleringer. På den andre siden kom det nyheter fra Libya på onsdag, der landet utnevnte en ny sentralbanksjef som baner vei for gjenopptakelse av oljeproduksjonen. På torsdag kom det en artikkel fra Financial Times som hevdet at Saudi-Arabia er klare til å gå bort fra sitt uoffisielle mål om oljepris på 100 dollar fatet for å ta tilbake markedsandeler.

Les også Vraker oljeprismål – vil ta tilbake markedsandeler Saudi-Arabia har innstilt seg på lavere oljepris og forbereder seg på å øke produksjonen.

– Det vil tynge oljemarkedet Oljeblokaden i Libya er i ferd med å bli opphevet og 500.000 fat pr. dag kommer tilbake til markedet. Oljeprisene styrer mot en negativ uke.

Fed-kutt, oljekrasj, Kina-pakken: – En bobledrøm Bordet er dekket for en boble, skriver Michael Hartnett, sjefsstrateg i Bank of America.

Om Saudi-Arabia og Libya: «For å være tydelig: Ingen av disse rapportene har endret vårt grunnleggende syn på tilbudet», skriver Daan Struyven, sjef for olje i Goldman Sachs i en oppdatering fra helgen.

– Avslørte lite ny informasjon

100 dollar fatet er oljeprisen Saudi-Arabia anslås å trenge hvis landet ønsker å oppnå budsjettbalanse, der oljeinntektene dekker offentlige utgifter uten underskudd, skriver analytikeren. Det betyr ikke nødvendigvis at det setter «harde begrensninger på oljeprisene (eller potensielle pristak), fordi betydelig underskudd kan være bærekraftig fordi investeringskapitalen (capex) kan omprioriteres», skriver oljesjefen.

«Selv om FT-artikkelen avslørte lite ny informasjon, etter vår oppfatning, falt oljeprisene betydelig etter publiseringen», påpeker Struyven.

Les også Goldman Sachs kutter i Equinor Goldman Sachs senker oljeprisestimatene og foretrekker europeisk gass. Likevel gjentar de salgsanbefalingen på Equinor.

Geopolitisk risikopremie

Analysen fremhever at det (nåværende) geopolitiske bildet ikke er særlig utslagsgivende for oljeprisen.

«Våre verktøy peker på at den geopolitiske risikopremien i oljeprisen forblir begrenset», skriver Struyven. Det finnes tre hovedargumenter for dette ifølge Struyven: 1) Det har ikke vært store avbrudd i oljeforsyningen som følge av utviklingen i Midtøsten, 2) Høy reservekapasitet fungerer som en buffer mot potensielle forstyrrelser, 3) Iran har ikke signalisert intensjoner om å eskalere.

«Samlet sett mener vi fortsatt at markedet sannsynligvis er i ferd med å skifte fra en likevekt der OPEC støttet spotbalansen og reduserte volatiliteten, til en mer langsiktig likevekt fokusert på strategisk disiplinering av ikke-OPEC-tilbudet og støtte til gruppens samhold», skriver Struyven.

Goldman Sachs gjentar forventningene om at OPEC+ øker produksjonen i desember, og forventer at Brent-oljen vil omsettes for 70-85 dollar, og nå 74 dollar i desember 2025.