Cadeler har inngått en avtale med med en kunde i Asia-/Stillehavet hvor selskapet reserverer et av sine nybygg til en potensiell kontrakt for flere havvindprosjekter.

Kontrakten ventes å ha en verdi på rundt 200 millioner euro, eller 2,35 milliarder kroner med dagens valutakurs.

Partene skal forhandle frem en endelig avtale.

Det lyktes ikke Finansavisen å få en kommentar fra konsernsjef Mikkel Gleerup mandag, men i en børsmelding fra selskapet sier han:

– Markedet i Asia- og stillehavsregionen har et betydelig vekstpotensial, og er av stor interesse for Cadeler. Å utvide vår tilstedeværelse i markedet med denne reservasjonsavtalen er i tråd med vår globale forretningsstrategi.

Nyheten sendte Cadeler-aksjen opp 2,3 prosent til 74,30 kroner mandag ettermiddag. Det priser selskapet til over 26 milliarder kroner. Så langt i år har Cadeler steget mer enn 58 prosent på Oslo Børs.

NETTOPP ANKOMMET: Cadeler fikk levert havvindskipet "Wind Peak" i sommer, og har ytterligere fem under bygging med levering de kommende årene. FOTO: CADELER

Store kontrakter

Cadeler har en flåte på fem transport- og installasjonsskip for havvindsektoren etter at det tok levering av et nybygg i sommer. Selskapet har ytterligere fem under bygging. Det vil benytte ett av sine to såkalte M-klasse-nybygg til kontrakten som nå er inngått.

Cadeler har meldt om flere kontrakter i løpet av 2024, og noen av dem med en betydelig størrelse.



I slutten av juni annonserte selskapet en kontrakt med Inch Cape Offshore Limited for installasjon av 72 vindturbiner på en havvindpark i Nordsjøen utenfor Skottland. Kontraktsverdien ble oppgitt å ligge mellom 114 og 130 millioner euro, med oppstart mot slutten av 2026.

I mai meldte Cadeler at det hadde signert sin største avtale noensinne.

Da inngikk selskapet en reservasjonsavale med en ikke navngitt kunde for ett eller flere av sine skip for installasjonarbeider på et kommende havvindprosjekt. Den potensielle verdien på prosjektet ble oppgitt til 400–700 millioner euro, eller mellom 4,7 og 8,2 milliarder kroner.

Planlagt oppstart for arbeidet er i 2027.

I midten av juli inngikk Cadeler en avtale med en ikke navngitt kunde om å være «foretrukket leverandør» av skipskapasitet for transport og installasjon av generatorer, med oppstart i 2029. Verdi eller varighet av denne kontrakten var ikke oppgitt.

Konkurrent fikk kontrakter

Også konkurrenten Havfram har nylig sikret seg nye kontrakter til sine to havvindfartøyer som er under bygging i Kina.

Selskapet skal benytte et av nybyggene til en kontrakt med Vattenfall og BASF for transport og installasjon av vindturbiner til havvindparkene «Nordlicht I» og «Nordlicht II» i den tyske delen av Nordsjøen. For «Nordlicht I» omfatter kontrakten transport og installasjonsstøtte for 68 vindturbiner, og for «Nordlicht II» skal Havfram utføre transport og installasjonsstøtte for 44 vindturbiner. Arbeidene starter i henholdsvis 2027 og 2028.

Havfram fikk også nylig en kontrakt med Luxcara for frakt og installasjonsstøtte for 16 vindturbiner på havvindparken «Waterkant» utenfor Tyskland.