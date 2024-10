Lim Oon Kuin, som eide Hin Leong Trading – et oljetradingfirma i Singapore, og hans arvinger er dømt til å betale 3,59 milliarder dollar (37,8 milliarder kroner) til de som håndterer avviklingen av selskapet hans og kreditoren HSBC, skriver Bloomberg.

Tidligere i år ble oljetraderen dømt for tre anklager: to bedragssaker og en sak om dokumentforfalskning. I starten av rettssaken var det hele 130 anklager.

Svindel

Lim Oon Kuin er dømt for å ha fått sine ansatte til å forfalske dokumenter og dermed lure kreditorer til å gi selskapet lån.

Samtidig har Lim og hans to barn forfalsket overskuddet til firmaet med 2,1 milliarder dollar, mens i realiteten har selskapet tapt 808 millioner dollar fra futurekontrakter og swaps. Disse skjulte tapene hadde (uvitende) støtte fra over 20 kreditorer.

I ett tilfelle, hvor tradingfirmaet ønsket lån fra HSBC, lurte de storbanken til å tro at oljefirmaet hadde landet to avtaler med Unipec og China Aviation Oil. Dermed fikk oljetraderen et lån på 111,7 millioner dollar fra HSBC, basert på falske forutsetninger.

82 år gammel

Nå må familien betale 3,59 milliarder dollar i erstatning. Den 82 år gamle oljetraderen og hans to barn vil begjære seg konkurs.

«For alle sivile søksmål som er reist mot meg, selv om jeg fortsetter å avvise kravene, ønsker jeg ikke å bruke mer av rettens tid og ressurser,» sa Lim, 82. «Jeg har ikke nok eiendeler til å betale alle, og vil derfor begjære konkurs.»