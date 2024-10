Palisades-kraften er ifølge kanalen reservert av nonprofit-organisasjonen Wolverine Power Cooperative, og vil forsyne 800.000 husholdninger i Michigan med strøm.

Stengte ned i 2022

Gjenåpningen av Palisades-reaktoren vil markere en milepæl for amerikansk kjernekraftindustri etter ti år med stengninger. Palisades stengte ned så sent som i 2022, ettersom kjernekraft slet med å konkurrere med billig naturgass.

GJENÅNES: Kjernekraftverket Palisades i Michigan. Foto: NTB

– Vi har brukt alle verktøy i verktøykassen vår for å støtte kjernekraftsektoren, holde reaktorer i drift, bringe dem tilbake og finansiere igangsettelse av avanserte reaktorer, sa visestatssekretær David Turk ifølge CNBC til journalister før Palisades-gjenåpningen ble kunngjort.

Kunngjøringen kom bare halvannen uke etter at Microsoft annonserte en avtale med Constellation Energy om å gjenåpne atomanlegget Three Mile Island i Pennsylvania, for å forsyne Microsoft med kraft i 20 år. I dette tilfellet sikter Constellation mot en gjenåpning innen 2028.

– Amerikansk strømbehov ventes å øke med rundt 15 prosent de neste årene, drevet av kunstig intelligens (AI) som øker behovet for datasentre, fortsatte Turk.

Thiel kaster seg på

Kjendisinvestor Peter Thiel ser også ut til å kaste seg på kjernekraftbølgen. Financial Times skriver mandag at hans deleide Founders Fund har investert i et oppstartsselskap som sikter mot å produsere et brennstoff som skal fyre opp den siste generasjonen av reaktorer, såkalte småmodulreaktorer.

Selskapet som har ansatt kjernekraftveteraner og SpaceX-ingeniører søker en ny produksjonsmetode for brennstoffet kalt Haleu (high-assay low-enriched uranium). Dette er ifølge avisen kraftigere enn standard brennstoff i atomreaktorer.

– «Big Tech» har gjort det klart at neste generasjons kjernekraft er en av de få løsningene på det økende kraftproblemet datasentre står overfor. Ambisjonen om neste generasjons kjernekraft hindres av mangel på brennstoff, sier toppsjef Nick Lawson i Ocean Wall, et investeringsselskap som er optimistiske til uran.

Thiel, som var med på oppstarten av PayPal og var den første eksterne investoren i Facebook, har tidligere satset på oppstartsselskapet Helion (kjernefysisk fusjon). Founders Fund har ifølge Financial Times også vært inne i Transatomic Power, som forsøkte å utvikle en teknologi for saltsmeltereaktorer før satsningen ble avviklet i 2018.