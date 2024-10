I en analyse fra SEB skriver analytiker Petter Billing at BW Offshore fortsetter å utvikle seg i henhold til planene. Analytikeren har økt capex-forventningene for tredje kvartal 2024 til andre kvartal 2025 og redusert anslagene for andre halvår 2024, i tråd med selskapets guiding for driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda).

Selskapet forventer fortsatt at produksjonsskipet BW Opal vil starte utvinningen av gass i første halvår 2025. SEB ser positivt på BW Offshores backlog-dekkede utbytteavkastning på cirka tolv prosent for 2025 og 2026.

Dette gir en oppdatert SOTP-verdsettelse på 36 kroner pr. aksje, opp fra tidligere 33 kroner. Til sammenligning ble aksjen omsatt for 28,40 kroner før børsåpning mandag. Billing gjentar også en kjøpsanbefaling for aksjen.

Analysefakta Aksje: BW Offshore Meglerhus: SEB Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 36 (33)

Analytikeren ser også kontraktsforlengelser for produksjonsskipene BW Catcher og BW Pioneer som potensielle triggere, og estimerer 90 prosent utnyttelse for disse gjennom mesteparten av 2025. Forlengede kontrakter med økt utnyttelse til 100 prosent kan løfte ebitda-estimatene for 2025 og 2026 med henholdsvis ti og syv prosent, ifølge analytikeren.

BW Offshore forventes å generere fri kontantstrøm på 328 millioner dollar fra andre halvår 2024 til 2026. Til tross for økte capex-anslag, reduseres netto rentebærende gjeld i selskapets SOTP for fjerde kvartal 2024 fra 183 millioner dollar til 101 millioner dollar.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.