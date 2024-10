– Det begynner å bite på aktiviteten

Det er mindre å gjøre for forsyningsskipene på britisk side av Nordsjøen, viser septembertallene, og ratene faller mer enn den sesongmessige nedgangen.

– Underinvesteringene på britisk sokkel begynner å bite på aktiviteten. Nå ser man det tydeligere i dataene. Ratenivået er lavere, sier analytiker Pelle Bibow i Clarksons Securities.

Olje- og gassselskapene er blitt mer bekymret for å gjøre investeringer på britisk sokkel, blant annet som følge av utsikter til en videreføring av den såkalte «windfall tax» i Storbritannia. Det har skapt bekymring for lavere offshoreaktivitet, og dette ser nå ut til å vise seg i tallene for september. Gjennomsnittsratene i terminmarkedet (ikke spot) i Nordsjøen er begynt å falle markant.

MER USIKKERT: Pilene i offshoremarkedet på britisk side av Nordsjøen peker ned. FOTO: ERLEND HATTEBERG/EQUINOR

Ifølge Clarksons har det globale aktivitetsnivået på PSV falt rundt 1,5 prosent den siste måneden, mens ratene for store PSV-er er ned 8,7 prosent i Storbritannia.

– Terminmarkedet i Storbritannia faller mer enn den vanlige sesongmessige nedgangen skulle tilsi. I gjennomsnitt er ratene ned nesten 8 prosent, men vi hører at båter sluttes enda lavere. Det er lite som tyder på at trenden på britisk sokkel snur med det første, sier Bibow.

– Selv om spotratene har steget noe i det siste, er det generelle inntrykket at aktiviteten er på vei ned, legger skipsmegler Wilhelm P. C. Blystad i Clarksons Offshore til.

Fallende global PSV-aktivitet

Det betyr at norske redere ikke i like stor grad har det britiske markedet å spille på. Det er heller ikke veldig høy aktivitet i for eksempel Middelhavet, hvor skip typisk søker til når det går trått i Nordsjøen.

Det britiske markedet består av mellom 90 og 100 forsyningsskip, eller rundt 8 prosent av det globale markedet. Dermed er dette markedet såpass stort at det som skjer der kan få betydning i andre regioner.

– Den samlede endringen i global aktivitet er negativ i september, både når det gjelder rater og antall skip på kontrakt, sier Bibow.

Unntaket er Brasil, hvor det er mangel på kapasitet, og det bygges nytt og tas inn båter utenfra.

Foretrekker subsea

I aksjemarkedet har investorene blitt litt mer lunkne til hele offshoresektoren den seneste tiden, selv om subseasegmentet ser veldig bra ut. Bibow tror samtidig at aktiviteten også for serviceskipene vil ta seg opp på sikt. I forrige uke uttalte han til Finansavisen at det kan være på tide å kjøpe aksjer i denne sektoren.

– Når det pessimistiske sentimentet snur, så snur det ofte fort. Begynner man å se positive katalysatorer i offshore, så kan en reprising komme veldig fort.

– Det er på tide å posisjonere seg, først og fremst i subsea, og så kanskje vente litt med PSV-eksponeringen, selv om vi også her tror at aksjemarkedet har tatt ut mye av negativiteten vi nå ser rundt disse båtene, sier analytikeren.

I sin seneste sektorrapport trakk han frem to aksjer som de mest foretrukne – DOF og Tidewater.