I en analyse fra Danske Bank skriver analytiker Vidar Skogset Lyngvær at Vår Energi kan møte utfordringer med å nå det øvre nivået av produksjonsguidingen for 2024.

Banken forventer at guidingen kan bli nedjustert til 280-290.000 fat pr. dag, fra dagens 280-300.000 fat. Til tross for dette beholder Danske Bank sin kjøpsanbefaling og opprettholder kursmålet på 45 kroner.

Lyngvær mener selskapet vil levere i den øvre delen av sin langsiktige produksjonsguiding mot 2030, noe som støtter en oppvurdering fra dagens 14 prosent utbytteavkastning.

Analysefakta Aksje: Vår Energi Meglerhus: Danske Bank Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 45 (45)

For tredje kvartal forventer Danske Bank et driftsresultat som ligger åtte prosent under konsensus, grunnet en forventet nedgang i produksjonen til 260.000 fat pr. dag fra 290.000 fat i andre kvartal. Banken har gjort små justeringer i sine estimater for 2024-2026, og ligger marginalt under konsensus.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.