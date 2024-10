20. september meldte Equinor at de vraker planene om å bygge en hydrogenrørledning til Tyskland.

I dag har en høytstående tysk tjenestemann refset Norge for å ha gitt opp prosjektet, skriver Bloomberg.

Planen var at Equinor og tyske RWE skulle bygge ut en rørledning og frakte opptil 10 gigawatt blått hydrogen pr. år, ifølge Oilprice.

Norges «forurensende industrier»

Philipp Steinberg, avdelingsleder i Tysklands økonomidepartementet, «kritiserte Norge for å ha gitt opp et bilateralt hydrogenrørledningsprosjekt som var avgjørende for å rense opp nasjonens forurensende industrier,» skriver Bloomberg.

Konkret sier Steinberg: «Selvfølgelig er jeg bekymret for dette».

Skrotingen av prosjektet er et «problem» fordi Tyskland ønsket å hente rundt 1 million tonn blått hydrogen fra 2030 og fremover, sier Steinberg.

«Det bekymrer meg litt at mange land ser ut til å posisjonere seg slik at de sier at energiomstillingen og hydrogen er fantastisk, og så blir det Tyskland som må betale for det,» sa Steinberg.

Strategien

Tyskland har begrenset kapasitet til å produsere hydrogen. Dermed skal de importere 70 prosent – 130 terawatt-timer – innen slutten av tiåret, ifølge Bloomberg.

Tyskland hadde satset på Norge som sin pioner innen storskala-leveranser, fordi andre lignende rørledningsprosjekter i Spania, Portugal og Danmark «forventes å ta lengre tid», skriver Bloomberg.



Den tyske regjeringen har fremskyndet planer om å få opp et hydrogen-nett, med milliardvis av euro i subsidier.

«Likevel er det få prosjekter som får endelig forpliktelse på grunn av de økonomiske risikoene rundt hydrogen», ifølge Bloomberg. Det anerkjenner Steinberg ifølge nyhetsbyrået, men peker på Parisavtalen.