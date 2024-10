Sier farvel til Oslo Børs

Borr Drilling gikk på børs i Oslo i 2017 og ble senere notert på New York-børsen i 2019. Nå er det slutt for tiden på børs her hjemme.

I september kalte styret, som ledes av Tor Olav Trøim, inn til en ekstraordinær generalforsamlig for å få godkjennelse til å stryke selskapet fra Oslo Børs.

Nå er den gjennomført, og et flertall av aksjonærene har stemt for en avnotering på Oslo Børs.



Folketrygden stemte mot

«At Borr Drilling forsvinner fra Oslo Børs vil dessverre gå utover noen få store norske institusjoner som ikke vil ha samme mandat til å kjøpe aksjen når den er notert i USA», skrev Finansavisens aksjekommentator Karl Johan Molnes etter exit-planene.

Folketrygdfondet, som er sjette største eier i Borr Drilling, stemte mot forslaget om avnotering på Oslo Børs, men fikk ikke med seg nok aksjonærer til å stå imot.

– Det er synd for norsk næringsliv, synd for den riggsektoren som vi har hatt på børsen, synd for oss som investorer og synd for Oslo Børs som markedsplass, sa Folketrygdfond-sjef Kjetil Houg til DN i september.

Bedre i USA

Bakgrunnen for avnoteringen er at mesteparten av den daglige omsetningen av selskapets aksjer skjer på New York-børsen. Samtidig mener styret at en avnotering i Oslo vil lette på regulatoriske prosesser, samt gi lavere kostnader, noe som er ønskelig for å gjøre de administrative sidene av selskapet enklere.

I tillegg mener styret at en separat notering i USA vil øke likviditeten i aksjen, ettersom all handel vil foregå på én børs. I tillegg forventes det å gi økt interesse fra amerikanske investorer og analytikere, noe som kan tiltrekke en bredere investorbase og kapital.

Borr Drilling vil fortsatt være registrert hos Verdipapirsentralen (VPS) i ett år etterpå, slik at aksjonærer får tid til å overføre sin aksjer til børsen i USA.