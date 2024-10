I en analyse fra SEB opprettholder analytiker Anders Rosenlund sin hold-anbefaling for Scatec med uendret kursmål 86 kroner før tredjekvartalsrapporten 1. november – til tross for vesentlige endringer i estimatene.

Revisjonen gjenspeiler nylige eiendomssalg, inkludert salget av vannkraftaktiva i Afrika, exit fra Vietnam og nedskalering i Sør-Afrika. Disse endringene gir kortsiktige gevinster, men reduserer selskapets evne til å generere inntekter på lengre sikt.

Analysefakta Aksje: Scatec Meglerhus: SEB Anbefaling: Hold (Hold) Kursmål: 86 (86)

Salget av den afrikanske vannkraftporteføljen vil ikke bli offentliggjort før i første halvår 2025, men SEB antar at prisen ligger rundt deres SOTP-verdsettelse (sum of the parts) på 2,8 milliarder kroner. Deler av produksjonsbidraget er fjernet fra estimatene fra tredje kvartal 2025. Salget av tre solenergianlegg i Sør-Afrika forventes å gi 1,1 milliarder kroner og gjøres i to faser, med salgsgevinster på 1,5 milliarder kroner i de konsoliderte regnskapene og 0,8 milliarder kroner i de proporsjonale regnskapene.

I tillegg vil Vietnam-exiten frigjøre 0,6 milliarder kroner og gi 8 millioner dollar i salgsgevinst i første halvår 2025. Analytikeren applauderer at selskapet gjenvinner kapital og reduserer gjeld, men påpeker at markedet kan bekymre seg for et potensielt aksjeoverheng etter at gründeren solgte seg ned og Equinor ikke plukket opp noen av aksjene.

