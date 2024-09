I mars i fjor solgte selskapet etter Scatec-gründer Alf Bjørseth, Scatec Innovation, aksjer i børsnoterte Scatec for 325 millioner til Equinor da aksjekursen var på sitt nesten laveste. Begrunnelsen var urolige kapitalmarkeder og behov for handlingsrom i andre porteføljeselskaper.

«Vi legger ikke skjul på at vi gjerne skulle gjennomført dette til en annen kurs», sa Scatec Innovation-sjef John Andersen til Finansavisen den gang.

Nytt storsalg

Tirsdag har Scatec Innovation gjort enda et stort nedsalg i Scatec, ifølge en børsmelding.

Det er snakk om 7,1 millioner aksjer, som er solgt for 80,50 kroner mens Scatec-aksjen stengte i 84,80 kroner på Oslo Børs tirsdag.

– Dette er i tråd med vår langsiktige strategi om å bygge bredere portefølje av investeringer. Vi har nå god kapasitet til å følge opp andre porteføljeselskaper med betydelige vekstplaner, sier Scatec Innovation-sjef John Andersen til Finansavisen tirsdag kveld.

Etter salget eier Scatec Innovation 7 millioner aksjer i selskapet, eller 4,4 prosent av alle aksjene, tilsvarende rundt 600 millioner kroner. Selskapet har inngått en lock-up avtale der de ikke kan selge flere aksjer på 90 dager.

– Vi er godt fornøyd med at salget ble gjennomført til en gruppe kvalitetsinvestorer, sier Andersen.



Aksjekursen i Scatec har steget nesten 9 prosent den seneste uken.

– Vår vurdering var at markedsforholdene generelt og interessen for selskapet spesielt gjorde dette til et tidspunkt der vi kunne gjennomføre en god transaksjon både for oss og selskapet, sier Andersen.

Scatec Innovation var før salget tredje største eier i Scatec med 8,9 prosent av aksjene, rett bak Folketrygdfondet med 9 prosent og Equinor med 16,2 prosent av aksjene. Transaksjonen ble gjennomført med bistand av ABG Sundal Collier.

Bidro til pluss

Aksjesalget i mars bidro til betydelig plussresultat i regnskapene til Scatec Innovation for fjoråret.

Finansinntektene økte til 280 millioner, slik at overskuddet endte på 211 millioner kroner etter underskudd på henholdsvis 138,3 og 149,5 millioner i 2022 og 2021.

Overskuddet ble sendt rett til egenkapitalen, som endte på 959,7 millioner kroner ved årsslutt. I 2023-regnskapene har aksjeposten i Scatec en balanseført verdi på 127,5 millioner kroner og investeringene er ført til kostpris.