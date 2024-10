Iran-spekulasjon: – Som da analytikere ble epidemiologieksperter

Makrofiramet TS Lombard skriver i en ny analyse at den siste eskaleringen i Midtøsten tyder på en «mer intens og langvarig» konflikt enn tidligere antatt.

«Risikoen for verdensøkonomien og markedene er fysisk ødeleggelse av oljeproduksjonen og transportanleggene i Iran og den brede Gulf-regionen», skriver Christopher Granville og Hamzeh Al Gaaod i TS Lombard.

Analytikerne trekker paralleller mellom denne risikoen og Covid-pandemien, «da sellside-analytikere ble epidemiologiske eksperter».

Oljeprisen kan gå til himmels

Har ikke kapsiteten

TS Lombard anerkjenner at konflikten er blitt mer alvorlig etter Irans angrep. Likevel ser de «ingen grunn til å endre ståsted», da de vurderer sannsynligheten for et betydelig angrep mot Irans oljeindustri som «minimal».

Hovedargumentet er at Israel ikke har kapasiteten til å svekke Irans oljeindustri fra luften, «det er kun USA som har denne kapasiteten», heter det i analysen.

Til tross for at Jake Sullivan, Det hvite hus’ nasjonale sikkerhetsrådgiver, hintet om at USA kan involvere seg i offensive operasjoner mot Iran, «er det grunnlag for å være svært skeptisk mot dette– spesielt med det kommende valget», mener analytikerne.

USA styrer unna

«Biden-administrasjonen har gjentatte ganger vist motvilje mot oljesjokk». Samlet sett mener de at «det er sterke insentiver til å unngå oljeprisøkning rett før valget», skriver analytikerne.

Frykten for alvorlige situasjoner kan dog ha betydelig innvirkning på energipriser.

«Husk energikrisen da Russland invaderte Ukraina tidlig i 2022 (...) hovedsakelig basert på frykten for at sanksjoner ville delvis eller helt blokkere russisk oljeeksport, som i stor grad forble upåvirket (...) med unntak av russisk gass til Europa», skriver analytikerne.